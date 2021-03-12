Европейский пропуск - пока не для "Спутника-V"

Российская и китайская вакцины против коронавируса пока не гарантируют получение привитым ими человеком европейского Сертификата на международные поездки. Такими препаратами уже воспользовались сотни тысяч людей в надежде, что это позволит им путешествовать по ЕС с этим так называемым «Зелёным пропуском ЕС».

Как сообщили источники Euronews, вакцины для такого документа должны быть официально одобрены в Евросоюзе. "Спутник V" пока не имеет, но может получить такое одобрение. Наш корреспондент Шандор Жирош передаёт:

«В четверг два еврокомиссара обсуждали этот вопрос за закрытыми дверями в Европарламенте. По нашей информации, они сказали, что вакцины, не получившие разрешения Европейского агентства лекарственных средств, не будут включены в сертификат, поскольку ЕС не может нести за них ответственность и контролировать их качество".

Пока что Венгрия является единственной страной ЕС, в которой делают уколы российской и китайской вакцинами. Будапешт дал на это разрешение, сославшись на национальные чрезвычайные обстоятельства. Венгерский евродепутат не считает важным, чем привиты люди, лишь бы они были защищены и не заражали других:

«Как член Европарламента от Венгрии подчеркну, что мы выступаем за включение в общую европейскую систему тех людей, которые получили вакцины, не одобренные Евросозом, - сказал Иштван Уйхеи. - Но ответственность за разрешение этой ситуации лежит на венгерском правительстве. Оно загнало в ловушку нас, венгров, оно же должно всё это и решить".

Ожидается, что "Зелёный пропуск" (его ещё называют "ковидным паспортом") будет утвержден для всего Евросоюза 17 марта. Он будет содержать информацию о том, что его обладатель прошел вакцинацию от коронавируса, имеет против него антитела или получил отрицательный результат теста на Covid-19.