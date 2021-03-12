Краудфандинг в помощь британскому бизнесу

В Великобритании в период пандемии пабы, рестораны и ночные клубы от разорения спасает краудфандинг.

С марта прошлого года только на британской платформе было собрано свыше 46 миллионов фунтов стерлингов - почти на 230% больше, чем годом ранее.

Собственники одного ресторана в центре Лондона обратились за помощью к интернет пользователям. Промежуточный итог сбора, начатого в январе, - 45 тысяч британских фунтов.

Фироза Маркер, менеджер ресторана The India Club:

"У нас были пожертвования от пяти фунтов до двух тысяч. Они поступали от давних клиентов и даже из Австралии - от людей, которые никогда не посещали это место, но прочитали о нём на краудфандинговом сайте. Их тронула наша история. Я вижу в этом проявление человеческой доброты в очень непростые времена".

Платформа взимает свой процент от собранных сумм, за исключением средств на благотворительность.

При помощи краудфандинга с марта 2020 года было реализовано 13 тысяч профессиональных проектов. Это в два раза больше, чем в позапрошлом году.

Макс Аптон, менеджер Crowdfunder:

"266 концертных площадок открылись благодаря платформе. Такое до пандемии невозможно было даже представить. Это безумие! Оно показывает, в какой ситуации они оказались. Им и так приходилось нелегко, а локдаун - вовсе выбил почву из-под ног".

Ограничения нанесли урон индустрии гостеприимства в Европе в целом. Отели, рестораны и кафе понесли большие убытки в прошлом году. Двери многих заведений остаются закрытыми и сегодня.