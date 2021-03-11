Отставка главы минздрава Словакии из-за "Спутника-V"

Из-за скандала, связанного с закупкой российской вакцины "Спутник V," ушёл в отставку министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. Об этом решении он объявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Игорем Матовичем.

О поставке "Спутника" премьер договорился без согласия парнёров по правящей коалиции, которые ранее заблокировали это решение из-за отсутствия у вакцины регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Это вызвало политический кризис.

"Я не знаю никого в нашем правительстве или среди других наших коллег, кто работал бы усерднее и больше него, стараясь защитить здоровье и жизнь словаков. Однако именно те, кто помогал ему меньше всего, решили сделать его своей целью",-сказал Матович о главе Минздрава, назвав его отставку "самой абсурдной в истории".

Первую партию российского препарата Словакия получила в начале марта, что вызвало резкую реакцию со стороны правых партий, входящих в правящую коалицию. Премьер-министр назвал такую позицию "проявлением неуважения к согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин, и нездоровым геополитическим подходом к проблеме". Позже он усугубил ситуацию своей шуткой о том, что в обмен на вакцину пообещал русским Закарпатскую Украину.

Правые пытались добиться его отставки Матовича, но не нашли поддержки у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда был выдвинут ультиматум: отставка главы минздрава или развал коалиции.