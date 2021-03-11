Сопрано Сони Йончевой услышит весь мир

Ее любовь к сильным и страстным героиням отображается в программе "Чудо мастерства".
Одна из самых ярких оперных див демонстрирует свой уникальный голос от Верди и Генделя до Дворжака и Эдит Пиаф в роскошной библиотеке в стиле барокко аббатства Шуссенрид в Германии.
Выступление болгарского сопрано Сони Йончевой на концерте Met Stars Live in Concert в сопровождении Жюльена Кантана транслировалось в прямом эфире по всему миру.
Принципиально новая серия концертов, созданная "Метрополитен-оперой”, проходит за тысячи километров, в Нью-Йорке.
"Песня к Луне" Дворжака затрагивает самые нежные струны в душе Сони Йончевой.
В финале программы Соня Йончева исполняет одну из своих любимых песен Эдит Пиаф "Гимн любви".
Выступление Сони Йончевой в серии Met Stars Live in Concert доступно по запросу. Концерт доступен до 12 марта.