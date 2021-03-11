Сопрано Сони Йончевой услышит весь мир

Ее любовь к сильным и страстным героиням отображается в программе "Чудо мастерства".

Одна из самых ярких оперных див демонстрирует свой уникальный голос от Верди и Генделя до Дворжака и Эдит Пиаф в роскошной библиотеке в стиле барокко аббатства Шуссенрид в Германии.

Выступление болгарского сопрано Сони Йончевой на концерте Met Stars Live in Concert в сопровождении Жюльена Кантана транслировалось в прямом эфире по всему миру.

Это очень личная программа. Я хотела рассказать о моем пути от ухода из « Метрополитен-оперы» до того, куда я приду в следующем сезоне. Многое произошло в моей личной жизни, я стала мамой во второй раз. Многие цвета внутри меня поменялись. Я другая женщина, развивающаяся, меняющаяся каждый день Соня Йончева сопрано

Принципиально новая серия концертов, созданная "Метрополитен-оперой”, проходит за тысячи километров, в Нью-Йорке.

Это живой звук, и это главное. Адреналин у певцов повышается просто от осознания, что тысячи зрителей слушают их, не находясь при этом в зале. Это адреналин живого выступления, где может случиться все, что угодно Питер Гелб генменеджер "Метрополитен-оперы"

"Песня к Луне" Дворжака затрагивает самые нежные струны в душе Сони Йончевой.

Быть духовным, вовлекая при этом луну, я всегда думала, что это очень романтично, потому что мы, славяне, очень духовны. Мне нравятся женщины с историей, с характером, которым есть много, что сказать...но часто это просто музыкальная страсть, я слушаю это и говорю: я должна спеть это Соня Йончева сопрано

В финале программы Соня Йончева исполняет одну из своих любимых песен Эдит Пиаф "Гимн любви".

Выступление Сони Йончевой в серии Met Stars Live in Concert доступно по запросу. Концерт доступен до 12 марта.