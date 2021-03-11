"Правосудие для номера 10"

Сотни аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса, возмущённые задержкой в расследовании смерти Диего Марадоны.

Фанаты легендарного футболиста убеждены: не все обстоятельства его кончины получили огласку, а медики были недостаточно внимательны к знаменитому пациенту. В случае доказанной профессиональной ошибки виновным врачам, по аргентинским законам, может грозить до 15 лет лишения свободы.

Демонстрации, в которых приняли участие также и члены семьи футболиста, начались после обнародования аудиозаписи разговора лечащих врачей Марадоны с медицинским персоналом.

"Я не понимаю, как они могли так невнимательно отнестись к Диего - человеку, который так поддерживал всех нас в самые тяжёлые времена, например, в Фолклендскую войну. Он дарил радость всем аргентинцам, которым приходилось справляться с трудностями", - говорит манифестант.

"Я верю в то, что души людей не смогут упокоиться с миром, пока виновные не заплатят по счетам. И мы не оставим их в покое, будем преследовать повсюду", - вторит ему этот один мужчина.

Для расследования создана комиссия из специалистов и представителей заинтересованных сторон. Их выводы должны быть обнародованы в ближайшие 2-3 недели. Для аргентинцев Марадона - национальный герой, несмотря на то, что в последние годы жизни он боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Знаменитый футболист умер 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.