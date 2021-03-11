Самолеты и варенье: как не остаться без работы

Одолжить рабочие руки. Во французском департаменте Ло и Гаронна сотрудники, не занятые в производстве из-за пандемии, "откомандировываются" своими боссами в компании, нуждающиеся в квалифицированной рабочей силе. Лоран де Конти - оператор станков, которые изготавливают детали для самолетов. Сейчас Лоран трудится в фирме "Люсьен Георгелин", предлагающей потребителям варенье и джемы. Лорану безработица не грозит.

Лоран де Конти, сотрудник компании CSA: "Рано или поздно, все вернется. А пока с плеч моего босса хоть один груз спадет. А вообще, это обмен передовым опытом. Когда-то мне дали такой шанс, теперь я возвращаю долг".

На фоне санитарного кризиса и падения заказов, Жером Курзе, глава компании по производству авиационных деталей, был вынужден уволить 19 человек. Еще год назад в штате его фирмы насчитывалось 57 сотрудников. Взаимная поддержка на руку всем.

Жером Крузе, глава компании CSA: "Мне потребовалось где-то 7-8 лет, чтобы найти людей, нанять их и обучить. Увольнять сотрудников из-за того, что у нас кризис, который продлится несколько месяцев, ну или даже год, это просто - чудовищная бесхозяйственность и плохое управление кадрами".

Программа по временному привлечению работников со стороны для реализации ими трудовой деятельности стартовала в департаменте Ло и Гаронна минувшим летом. Участие в ней уже приняли более десяти компаний.

Гислен Эро, торгово-промышленная палата департамента Ло и Гаронна: "Заимствование персонала уже существует в определенных сферах деятельности, например в сельском хозяйстве. Но бы хотели, чтобы данный опыт применяли и других областях производства".

Рынок труда во Франции, как и других странах ЕС, сильно пострадал из-за пандемии. По данным Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда, из-за кризиса работы лишились около шести миллионов европейцев.