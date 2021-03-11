Европейский год железных дорог приносит убытки

2021-й объявлен «Европейским годом железных дорог». Но пандемия ввергла этот вид транспорта в глубокий кризис. Ограничения на поездки, особенно за границу, обернулись для компаний потерей огромной части доходов.

Убытки железнодорожного сектора в странах Евросоюза составили в 2020 году 26 млрд евро в целом. Из них на пассажирские перевозки приходится 24 млрд и на товарные составы - 2 млрд евро.

Но институты ЕС уже предвкушает пост-ковидный бум в перемещении на поездах. По предложению венгерского евродепутата Иштвана Уйхеи, с осени среди десятков тысяч 18-летних граждан будут распределены бесплатные международные билеты с целью поощрять туризм и укреплять европейский дух:

«Я рад, что нам удалось добиться включения инициативы DiscoverEU (Открой ЕС), которая была лишь пилотным проектом, в студенческую программу Erasmus +, - сказал законодатель. - Это означает, что ежегодно около 70-80 тыс людей в возрасте 18 лет смогут даром ездить из страны в страну в течение месяца. Это также означает возможность для общения, культурного обмена и знакомства с нашей Европой ».

Международные рейсы по железной дороге рассматриваются как зелёная альтернатива полётам. В прошлом году был успешно открыто ночное движение между Веной и Брюсселем, которое, правда, пришлось пристановить из-за коронавируса.

Но спальными вагонами зантересовались транспортники из Нидерландов. Их представитель Элмер ван Бюрен сообщил, что в ближайшие годы будет налажено несколько маршрутов между европейскими хабами и их потенциальными партнерами:

"Если вы садитесь в ночной поезд, то вместо того, чтобы вылетать очень рано, когда вы должны вставать в 4 утра и успевать на 7-часовой рейс, вы можете спокойно занять своё место в купе, поужинать, расслабиться и готовиться к следующему рабочему дню. Вы хорошо отдохнёте на мягкой полке, а на следующее утро проснётесь недалеко от места назначения, и вы сможете начать свой день совершенно свежим».

Подсчитано, что люди готовы покрывать максимум 800 км на дневных поездах, а на ночных они охотно увеличат это расстояние до 1200-1500 км. Но чтобы спальные вагоны стали ещё доступнее, Евросоюзу нужно отменить увязку стоимости билета с километражом.

«Поезд - это на самом деле один из немногих видов транспорта, владельцы которых платят за каждый километр путей, подвесок и сигнальных линий, - продолжал голландец. - От этой модели особенно страдают ночные рейсы дальнего следования, которым приходится покрывать большие расходы на использованние инфраструктуры. "

В этом году также начинается создание Единого европейского железнодорожного пространства, которое сделает границы между странами-членами ещё менее заметными. Но поскольку ликцидация последствий пандемии займёт много времени, перевозки на поездах ещё не скоро достигнут того уровня, какой был в 70-х и 80-х годах прошлого века.