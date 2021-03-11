Европейский парламент открыл возможность для введения так называемого "углеродного" налога. Им будут облагать товары, импортируемые из стран с более низкими стандартами сокращения выбросов углекислого газа, который влияет на климат. За создание механизма для этого проголосовало значительное большинство депутатов.

Евросоюз обязался нейтрализовать свои карбонные выбросы к 2050-му году. Докладчик по этой теме, "зелёный" из Франции, выразил надежду, что примеру ЕС последует Америка, а затем и страны, сильнее загрязняющие атмосферу:

"Партнерство между Европой и США по вопросам климата и защиты промышленности было бы прекрасной новостью, - сказал Янник Жадо. - Что касается Китая, то с одной стороны, эта страна выбрасывает много парниковых газов, но с другой стороны, она внедряет инновации. КНР также создает углеродный рынок".

Доходы бюджета ЕС от нового налога на углекислый газ могут составить от 5 до 14 млрд евро в год в зависимости от объёма, который будет определён Европейской комиссией, .

Этот сбор должен первоначально распространиться на продукцию отраслей, производящих или потреблящих много энергии: электричество, цемент, сталь, алюминий, бумага, стекло.

Но правоцентристская фракция Европарламенте добилась смягчения этой меры, что разочаровало климатических активистов. Из первоначального текста была исключена возможность быстрой отмены бесплатных разрешений на загрязнение, которые предоставляются европейским компаниям в этих отраслях. Эти разрешения являются частью Системы Торговли Выбросами, которая устанавливает цену за каждую тонну углекислого газа.

Но это может стать проблемой, когда углеродный (или карбонный) налог будет обсуждаться во Всемирной торговой организации.

"Важно то, что это согласуется на многосторонней основе, чему способствует прозрачность переговоров в рамках ВТО, - сказал брюссельский эксперт по энергетике Симон Тальяпьетра. - Эти бесплатные разрешения нужно будет очень быстро отменять в Системе Торговли Выбросами, чтобы углеродная цена в Европе поднялась до уровня, необходимого для декарбонизации континента".

Ожидается, что Россия, Индия и Турция создадут большие препятствия для введения Евросоюзом карбонного налога. Но от него могут быть избавлены развитые страны, с которыми ЕС может даже поделиться выручкой.