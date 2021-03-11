Тонкий лед: любителей закинуть удочку предупредили о смертельной опасности

МЧС России предупредило любителей рыбалки об опасности находиться на льду водоемов. Из-за неустойчивых температур структура льда становится хрупкой, при этом прочность его может значительно уменьшаться. Несколько дней назад в Приморье на реке Раздольной погибла семья с тремя детьми; автомобиль, в котором они находились, провалился под лед. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагедии.

Рудольф Демин, спасатель: "Или (они) рыбачили, или отдыхали, нельзя понять. Просто в это время года находится на льду - самоубийство".

Зимняя рыбалка занятие увлекательное. Но люди нередко пренебрегают правилами безопасности. Некоторые, настолько уверены в себе и своих знаниях местного ландшафта, что отказываются всерьез воспринимать предупреждения.

Рыбак: "Вон, лед - 700 миллиметров".

Журналист: "Лед сейчас такой разнородный, где на семьдесят, а где то может быть и на двадцать сантиметров".

Рыбак: "Нет. Там, и там, где мы были, везде одинаково".

В популярных местах отдыха сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводят рейды с целью информировать рыбаков о складывающейся ледовой обстановке, и мерах безопасности на льду.