Cartoon Movie-2021: анимационный форум в онлайн-формате

Cartoon Movie - крупнейший в мире анимационный форум, где проходят презентации мультипликационных полнометражных фильмов.

Каждый год во французский Бордо съезжаются около 800 продюсеров, дистрибьютеров и инвесторов, чтобы представить и оценить новые проекты, которые уже завтра могут выйти на экраны.

Мероприятие организовано некоммерческой ассоциацией Cartoon при содействии Европейского союза. Из-за пандемии в этом году оно проходит в онлайн-формате.

Анник Мэйс, генеральный директор Cartoon:

"Онлайн-мероприятие предполагает активное общение. Поэтому необходимо постоянно обмениваться информацией с людьми, многое объяснять. __Также, конечно, нужно привлекать внимание к событиям, к различным продюсерам и их проектам, к покупателям, которые там присутствуют. Так что общения действительно много".

На нынешнем форуме представлено 55 анимационных кинопроектов из 16 европейских стран. Общий бюджет - 297 миллионов евро.

Больше 20 мультипликационных картин презентует Франция. Следом идёт Испания - с девятью проектами.

Вольфганг Шпиндлер, корреспондент Euronews:

Сотрудничаете ли вы с британскими производителями анимационных фильмов?"

Анник Мэйс, генеральный директор Cartoon: "__Cartoonподдерживается Евросоюзом в рамках программы финансирования под названием "Медиа". Из неё решила выйти Великобритания. Но я надеюсь, что она всё же достигнет какого-то соглашения с Европой".

Cartoon Movie завершит свою работу в четверг. Презентации проектов будут доступны в сети. Со дня создания форума - в 1999 году - почти 400 фильмов получили финансирование на общую сумму более двух с половиной миллиардов евро.