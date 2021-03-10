Путешествие с байкерами по Анголе

Путешествие с байкерами по АнголеКомментарии
Несравненная поездка вместе с байкерами. Наша команда отправилась в необыкновенное приключение с мотоклубом Amigos da Picada. Они фанаты не только мотоциклов, но и этой удивительной страны. Присоединяйтесь к нам, мы отправляемся в сказочное путешествие.
Amigos da Picada — страстные поклонники мотоциклов, чья любовь к дорогам так же сильна, как и их дружба.
Amigos da Picada означает "Друзья по грунтовой дороге". Название навеяно состоянием некоторых дорог, по которым в 2006 году группа отправилась в свою первую поездку в соседнюю Намибию.
Группа, насчитывающая более 260 активных участников, наслаждается красивыми пейзажами Анголы и всей Африки.
Сегодня они направляются на юг из Луанды через национальный парк Кисама, затем поворачивают на север и прибывают в финальную точку - в популярное среди туристов место отдыха Мубанга в Кабири.
Следующий этап путешествия приводит нас в невероятное место, по своей красоте не сравнимое ни с чем.
Мы поворачиваем на восток и вместе с байкерами наслаждаемся невероятной красотой природы Анголы. Мы проезжаем через национальный парк Кисама и прибываем в Мушиму, что означает "сердце" на языке кимбунду.
Оставляя Мушиму за спиной, мы направляемся в финальную точку нашего путешествия. Нас ждет ночевка в Мубанге в Кабири.
По словам Лилиу Алмейды, их клуб поддерживает контакт с байкерами по всему миру, большинство из них – искатели приключений, интересующиеся Африкой.
Серж Ромби, Euronews:
Это путешествие действительно мотивирует, хочется открыть для себя страну, но также и проникнуться радушным приемом, который может предложить Ангола.