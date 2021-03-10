Путешествие с байкерами по Анголе

Несравненная поездка вместе с байкерами. Наша команда отправилась в необыкновенное приключение с мотоклубом Amigos da Picada. Они фанаты не только мотоциклов, но и этой удивительной страны. Присоединяйтесь к нам, мы отправляемся в сказочное путешествие.

Amigos da Picada — страстные поклонники мотоциклов, чья любовь к дорогам так же сильна, как и их дружба.

Мы семья, один за всех – все за одного… Это взаимопонимание, это дружба. Сегодня мы все как одно целое Закариас Фернандеш Нету член Amigos da Picada

Amigos da Picada означает "Друзья по грунтовой дороге". Название навеяно состоянием некоторых дорог, по которым в 2006 году группа отправилась в свою первую поездку в соседнюю Намибию.

Мы принимаем в наш клуб людей с высоким уровнем дисциплины, приверженных байкерскому духу, социально активных. Именно такие члены нужны нашей команде Лилиу Алмейда президент Amigos da Picada

Группа, насчитывающая более 260 активных участников, наслаждается красивыми пейзажами Анголы и всей Африки.

Сегодня они направляются на юг из Луанды через национальный парк Кисама, затем поворачивают на север и прибывают в финальную точку - в популярное среди туристов место отдыха Мубанга в Кабири.

Наша миссия — продвигать туризм в Анголе. И мы проводим здесь большую общественную работу с церквями и больницами Лилиу Алмейда президент Amigos da Picada

Следующий этап путешествия приводит нас в невероятное место, по своей красоте не сравнимое ни с чем.

Мы примерно в 55 километрах от Луанды, на южном побережье, направляемся в Барра-ду-Кванза, в место, называемое "точкой наблюдения за Луной", потому что с нее открывается прекрасный вид, а после 18:30 - 19:00 часов, здесь очень красивый закат Жорже Кустодиу де Алмейда президент генеральной Ассамблеи Amigos da Picada

Мы поворачиваем на восток и вместе с байкерами наслаждаемся невероятной красотой природы Анголы. Мы проезжаем через национальный парк Кисама и прибываем в Мушиму, что означает "сердце" на языке кимбунду.

Мы находимся в Мушиме, очень красивом месте, священном месте ... Мы приезжаем сюда каждый год, чтобы получить благословение на открытие мотогода, согласно нашему календарю Закариас Фернандеш Нету член Amigos da Picada

Оставляя Мушиму за спиной, мы направляемся в финальную точку нашего путешествия. Нас ждет ночевка в Мубанге в Кабири.

По словам Лилиу Алмейды, их клуб поддерживает контакт с байкерами по всему миру, большинство из них – искатели приключений, интересующиеся Африкой.

Я хочу сказать байкерам со всего мира, желающим приехать в Анголу, - вас здесь ждут. На данный момент у нас в Анголе более 20 групп. У нас прекрасный союз, мы большая семья Закариас Фернандеш Нету член Amigos da Picada

Серж Ромби, Euronews:

Это путешествие действительно мотивирует, хочется открыть для себя страну, но также и проникнуться радушным приемом, который может предложить Ангола.