Бах переизбран президентом МОК

93 голоса "за", 1 - "против", 4 воздержались: в среду почти единогласно Томас Бах был переизбран президентом Международного олимпийского комитета на последний четырехлетний срок. Предыдущий был отмечен российским допинговым скандалом и пандемией, из-за которой впервые в истории Олимпийские игры были отложены в мирное время.

По той же причине свою благодарственную речь Бах произнёс перед экранами - открывшаяся 10 марта сессия МОК должна была состояться в Афинах, но из-за санитарного кризиса ее провели в онлайн-формате.

"Дорогие друзья и коллеги , - сказал Томас Бах, - большое спасибо от всего сердца за этот подавляющий вотум доверия, за веру в меня. Для меня это тем более ценно, если учесть множество реформ, массу трудных решений, которые нам пришлось принять, и которые затронули всех нас. Вы знаете, что это меня глубоко трогает".

Олимпиада-2020 должна была состояться минувшим летом, но в марте прошлого года МОК решил перенести её на лето 2021-го. По данным японской стороны, перестановки в календаре обошлись стране Восходящего солнца в 2,4 млрд долларов.