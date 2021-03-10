С 9 мая пройдут консультации о будущем Европы

Давно обещанная Конференция о будущем Европы приобретает конкретные очертания. Главы институтов ЕС: Комиссии, Парламента и Совета, подписали соглашение о начале с 9 мая больших консультаций по её содержанию. Цель в том, чтобы привлечь к обсуждению общих забот и перспектив активистов, местных, национальных и союзных политических деятелей. Но главное – спросить простых людей, чего они хотят от европейского проекта.

"Поставлена задача выслушать всех, опросить как можно больше европейцев и попытаться составить перечень проблем, стоящих перед всем Европейским союзом, - сказал историк из брюссельского Фонда Робера Шумана Эрик Морис. - Это поможет выработать общее видение будущего или, хотя бы, суммировать ожидания европейцев - не только их правительств, их экономических или политических лидеров, но и самих граждан".

Идею конференции выдвинул в 2019 году перед выборами в Европарламент президент Франции. Предполагается разбить консультации о будущей политике на темы, особенно близкие народам - здравоохранение, климат, экономика, социальное равенства или переход в цифровую эпоху. Остаётся пробудить к ним общественный интерес.

Однако согласно опросу службы Евробарометр, 48% граждан не выражают желания участвовать в этих мероприятиях, посвящённых будущему их континента.

Из-за пандемии и по политическим причинам проведение конференции отложено на один год. Результаты консультации ожидаются весной 2022 года, когда Франция займёт по ротации пост страны-председателя Евросоюза.