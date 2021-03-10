Где закупленные Евросоюзом вакцины?

Европейский план вакцинации от коронавируса получил неприятный удар. Сославшись на производственные проблемы, американская фармацевтическая компания Johnson and Johnson сообщила, что не сможет поставить 55 миллионов из 200 миллионов одиночных доз, которые заказал Брюссель. Это случилось за день до одобрения препарата Johnson and Johnson Европейским агентством по лекарственным средствам. Евродепутат из Швеции Хелен Фрицон выразила тревогу:

«Очень важно, чтобы выполнялись наши соглашения с компаниями. Я буду оказывать давление на Еврокомиссию, чтобы она этого добивалась, поскольку время сейчас - очень важный фактор. Это касается здоровья, жизни и безопасности людей».

Евросоюзу действительно нужно много вакцины против Covid-19. Пока привито только 6,1% его населения. Между тем, в Великобритании эта доля составляет 33,1%, а в Израиле 57%.

Депутат, курирующая вопросы здравоохранения, считает, что Брюссель должен вести переговоры с производителями от имени всех столиц ЕС:

«Думаю, лучше, чтобы у нас было одно соглашение на всех, - продолжала Хелен Фрицон. - Заключать в ЕС 27 соглашений очень опасно. Единственный путь вперед – это сотрудничать и проявлять солидарность. У меня также есть вопрос к странам-членам, которые не доверяют этому соглашению: Разве уже накоплены запасы вакцин? Где эти запасы? "

В настоящее время ЕС делает прививки вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. В среду одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам должна была получить Johnson and Johnson. А а ближайшие месяцы - Curevac, Novavax и Sputnik V.

Глава Еврокомиссии распорядилась удерживать и использовать в ЕС вакцины, которые производится в ЕС. Поэтому препарат Astra Zeneca было запрещено экспортировать в Австралию. Но обещания Урсулы фон дер Ляйен сделать уколы 80% взрослого населения к лету будет трудно сдержать, если не появится достаточное количество доз, чего пытается не допустить еврокомиссар Тьерри Бретон:

«Мы должны добиться того, чтобы компании, с которыми мы подписали контракты, выполнили свои обязательства. Нам иметь соответствующие инструменты, обеспечивающие, что это произойдёт».

В среду Евромиссия гордо объявила, что в ближайшие две недели странам-членам ЕС будет отправлено 4 миллиона новых доз Pfizer-BioNtech. Но вакцинация отстаёт от графика.