Европейский бизнес будет отвечать за нарушения поставщиков

Европарламент сделал шаг к принятию закона о преследований компаний, косвенно причастных к гибели рабочих на производстве в странах за пределами ЕС. Так случилось, например, при обрушении в 2013 году текстильной фабрики Rana Plaza в Бангладеш, поставлявшей продукцию в ЕС. Европейские партнёры обязаны будут выявлять риски и предотвращать урон людям, экономике и окружающей среде. Раньше это было добровольным.

В среду депутаты проголосовали за инициативу об этом социалиста из Нидерландов Лары Вольтерс:

«Этот закон – об ответственности бизнеса и ответственную предпринимательскую деятельность, - сказала Лара Вольтерс. - Мы пытаемся не допустить таких случаев, как обрушение Rana Plaza в Бангладеш или загрязнение в Нигерии разлившейся нефтью или гибель рабочих в Катаре при подготовке к Чемпионату мира по футболу. Мы хотим, чтобы подобных примеров становилось всё меньше, и чтобы европейские компании, которые с ними связаны, брали на себя свою часть ответственности ».

Действующие в некоторых странах ЕС законы требует от компаний проверять, соблюдают ли их поставщики права человека, не применяют ли детский или принудительный труд. Это предлагается распространить на весь европейский бизнес и на многие виды нарушений, которые могут допускать его поставщики. Глава Европейской коалиции за корпоративную справедливость считает, что к этому не готовы простые люди в странах, где допускаются эти нарушения:

"Проблема в том, что в случае трагедий на предприятиях в Бангладеш или в Пакистане у какой-нибудь компании-поставщика, семьи рабочих, которым был причинен вред или которые погибли, не достаточно знакомы с правом, - сказала Клаудия Саллер. - Пострадавшие или их родственники обычно не знают, какой закон нарушен, они не знают, какой закон может им помочь, какая юрисдикция применяется, как получить доступ к европейскому правосудию. Поэтому нам нужна директива, которая позволит через гражданскую ответственность для жертв требовать компенсации, требовать защиты прав".

Ожидается, что Брюссель подготовит до лета проект закона об ответственности европейских компаний за последствия деятельности их поставщиков.