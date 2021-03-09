Сирия: культурная катастрофа

Десять лет войны обернулись для Сирии серьёзнейшими разрушениями. Нанесён непоправимый урон культурному наследию, уничтожены уникальные музейные экспонаты и многочисленные архитектурные памятники, среди которых древние сооружения Пальмиры. Их намеренно разрушали орудовавшие здесь боевики ИГИЛ, когда несколько лет назад захватили эту территорию.

Директор Музея Пальмиры Халил Харири, который родился и вырос в этих местах, рассказывает, что испытал сильнейшее потрясение, вернувшись сюда после освобождения города:

– Всем статуям, оставшимся в музее, исламисты разбили головы и раскрошили лица. Пострадали и маленькие, и большие статуи – все, которые мы не смогли укрыть. В детстве я часто играл в древнем городе, бегал там между старинными колоннами и по театру. И когда вижу, что теперь стало с городом, я не могу сдержать слёз. Когда я впервые вошёл в музей после того, как его освободила сирийская армия, я упал в обморок прямо у входа.

Город Алеппо также получил сильнейшие разрушения, которые в полной мере затронули и исторический центр. Бывший директор музея Культурного наследия Сирии Маамун Абдель-Карим отмечает, что даже нашествие Тамерлана не привело к столь катастрофическим последствиям:

– За два тысячелетия, прошедшие с римской эпохи до нашего времени, в сирийской истории не было ничего хуже произошедшего во время этой войны.

В прежние годы богатое культурное наследие привлекало в Сирию людей со всего мира. Утрата многих древних памятников ударит по туристическому сектору экономики, что ещё сильнее усложнит задачу восстановления страны.