Опрос Euronews: локдаун глазами европейцев

Пандемия и связанные с ней ограничения поменяли образ жизни европейцев кардинальным образом. Локдауны стали тяжёлым испытанием для жителей Евросоюза, для которых свобода передвижения чуть ли не священна. Но насколько они были послушны и придерживались правил? Совместно с социологами исследовательской компании Redfield and Wilton Strategies телеканал Euronews провёл опрос в четрёх странах.

Единодушного мнения о том, что режим ограничений, установленный властями, соблюдается беспрекословно, нет ни в одной из них. Если 61% немцев и британцев всё же так считают, то примерно половина французов и итальянцев утверждают, что их соотетчественники правилам не следуют.

Карантин - во благо или во вред? Почти две трети опрошенных в Великобритании заявили, что ограничения скорее полезны. В Италии и Германии это мнение разделяют меньше половины респондентов. Во Франции больше тех, кто считает, что от локдауна нет никакой пользы - 47% интервьюируемых.

В условиях нынешней изоляции правительства пытались - там, где это было возможно, - избегать чрезвычайных мер и запретов, введённых в первую волну весной прошлого года. Оправданно ли это, по мнению людей?

Немцы, итальянцы и британцы склонны думать, что подход их властей правильный - не слишком мягкий и в меру жёсткий. Зато четыре из 10 французов считают, что нынешние ограничения недостаточно строгие. Хотя большинство всё же видит в них скорее негативные последствия.

57% опрошенных итальянцев ответили, что сыты по горло локдауном, а почти столько же англичан к нему "уже привыкли".

Ещё один любопытный вывод исследования. На вопрос: "помог ли ЕС вашей стране справиться с пандемией", больше половины немецких и британских респондентов ответили отрицательно.

Усталость, уныние, раздражение от карантинных мер накапливаются у европейцев. Эта тенденция существует не во всех странах. Но правительствам есть над чем задуматься. Ведь необходимо найти баланс между тем, чтобы сдержать распространение коронавируса в Евросоюзе и вернуть его жителям долгожданую свободу.