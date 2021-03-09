Спецпосланник США Джон Керри обсудил в Брюсселе климат

В Евросоюзе ожидают, что в 2021 году определится направление всемирных действий по предотвращению изменений климата. В ноябре в Глазго состоится самая важная, после парижской, конференция на эту тему под эгидой ООН. А сегодня впервые за 4 года сверяют свои планы по прекращению вредного влияния на природу у воздух ЕС и Соединённые Штаты. Специальный посланник президента по вопросам климата Джон Керри приехал для этого в Брюссель и встретился в вице-председателем Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

«Итак, это кризис, климатический кризис, но это также появление самой большой возможности для его преодоления, наверное, со времён промышленной революции, - сказал Керри. - Нам нужно обновить себя и свою экономику. Это потрясающий момент, когда появятся новые продукты, новые технологии, будь то улавливание углекислого газа, хранение энергии в аккумуляторах или водородное топливо. В списке есть всё для решения кризиса, с которым мы сталкиваемся. И у нас есть нет лучших партнеров, чем наши друзья здесь, в Европе и в ЕС».

Евросоюз уже пообещал достичь климатической нейтральности к 2050 году в рамках своей «Зелёной сделки». А администрация Джо Байдена собирается представить американские цели по сокращению выбросов от сжигания ископаемого топлива на 2030 год. Депутат Европарламента из Нидерландов Бас Эйкхаут считает, что две стороны обязаны повести за собой остальной мир:

«Изменение климата - глобальная проблема, поэтому я думаю, что и другим крупным игрокам сейчас необходимо сделать шаг, - сказал Эйкхаут. - Индия, а также Бразилия и Китай являются в этом ключевыми странами. Но пятилетний план, который Китай опубликовал на прошлой неделе, немного разочаровывает. Китайцы подтвердили в нём свои долгосрочные цели до 2050 года, но что они собираются делать конкретно в краткосрочной перспективе, это всё ещё немного неясно ».

В программу визита Джона Керри включены встреча с председателем Еврокомиссии Урулсой фон дер Ляйен и участие в еженедельном заседании еврокомиссаров. Специальный посланник президента США встретился также с глазу на глаз с Верховный представителем ЕС по иностранных делам Жозепом Боррелем, что подчеркивает важность дипломатических усилия для согласования климатической политики.