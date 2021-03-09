BAFTA вносит разнообразие

В этом году на премию Британской академии кино и телевизионных искусств номинировано пятьдесят фильмов, на одиннадцать больше, чем годом ранее. Отмечается, что большинство номинантов во всех актёрских категориях – не белые. 16 из 24 актёров – представители этнических меньшинств. Поясняет Исполнительный директор BAFTA Аманда Берри:

– В прошлом году после номинации на кинопремию было отмечено отсутствие разнообразия, и мы объявили, что пересмотрим правила. На это ушло семь месяцев. Мы провели всесторонние консультации, в работу были вовлечены сотни людей. В общей сложности мы внесли 120 различных изменений.

У ленты «Земля кочевников» американского режиссёра Хлои Чжао семь номинаций. Столько же номинаций получила британская картина «Рокс» режиссёра Сары Гаврон. Церемония награждения намечена на 11 апреля.