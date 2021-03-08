Банк UBS оспаривает французский штраф

Во Франции начались судебные слушания по апелляции швейцарского банка UBS на решение суда первой инстанции, наложившего на него штраф в размере 3,7 млрд евро, а также обязал выплатить 800 млн по гражданским искам. Банк был признан виновным в том, что в период с 2004 по 2012 г. проводил целенаправленную кампанию по привлечению богатых французских клиентов, обещая им не передавать информацию об их счетах налоговым органам.

По информации французскогго следствия, для перевода средств этих французов через границу, UBS разработал специальную систему ведения бухгалтерского учета в обход основной. К концу 2015 г. около 4 тысяч французских клиентов прошли через процедуру возврата неоплаченных налогов.

Адвокаты банка настаивают на том, что он действовал легально, и что назначенный ему штраф неоправданно высок.