7 лет со дня исчезновения малайзийского «Боинга»

Прошло 7 лет со дня катастрофы Боинга 777 компании Malaysia Airlines, но она по-прежнему остается неразрешенной загадкой.

8 марта 2014 года авиалайнер, летевший из Куала-Лумпура в Пекин и на борту которого находились 239 человек, перестал выходить на связь с диспетчерами через 40 минут после взлёта. Последний раз радары малайзийской противовоздушной обороны пеленговали самолет над Малаккским проливом. Затем, по данным с британского спутника, он развернулся на 180 градусов, направился на юг и рухнул в Индийский океан, предположительно израсходовав всё своё топливо.

Поиски обломков «Боинга» с помощью глубоководных аппаратов оказались оказались безрезультатны. Лишь небольшие фрагменты самолета были случайно обнаружены на берегах островов Реюньон и Родригес, а также на побережье Мозамбика, куда их отнесло океаническое течение.

Большинство пассажиров самолета были малайзийцами и китайцами. За расследование отвечало правительство Малайзии, но в нем участвовали представители и других стран, чьи граждане были на борту пропавшего лайнера. Франция осталась не удовлетворена результатами расследования.

«Официальная версия не отвечает на целый ряд вопросов: – считает Флоранс де Шанжи, французская журналистка, работающая в Гонконге, – в том числе по поводу отключения средств связи самолета до самого падения в Индийский океан и крутого разворота, на который Boeing 777 не способен. Данные малайзийских радаров совершенно не похожи на данные с Боинга 777. Кроме того, там говорится о пересечении семи воздушных пространств, в каждом из которых которых самолет никто не видел. Ни одна из этих стран не смогла предоставить ни малейшего доказательства того, что самолёт действительно находился в ее небе. Кроме того, в этой зоне постоянно дежурят американские корабли и самолёты. От них тоже – никакой информации».

В гипотезах произошедшего недостатка нет, будь то, внезапная разгерметизация или пожар, угон, самоубийство пилота и случайное поражение средствами ПВО. Но ни одна из них не находит подтверждения фактами.