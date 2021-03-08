Остров, где нет коронавируса

На Кастелоризоне нет коронавируса. Все 500 жителей этого небольшого греческого острова уже вакцинированы. А каждый, кто сюда прибывает, должен пройти экспресс-тест. Местные жители осторожны, но все живут не в таком напряжении, как в других уголках Европы.

Мария Лазараки сделала прививку одной из первых. Ресторан ее семьи по-прежнему закрыт, но 90-летняя женщина с удовольствием готовит для своих внуков.

Мария Лазараки, пенсионерка: "Мы были вакцинированы. Мы получили первую дозу, а через 15 дней - вторую. Привито все население, от 20 до 94 лет. Конечно, я стара и прожила свою жизнь, но, к счастью, вирус не дошел до нашего острова. До пандемии у нас было много туристов. Надеюсь, они вернутся".

С марта прошлого года на острове был выявлен только один случай заражения коронавирусом. Носителя быстро изолировали, и вирус не распространился.

Однако пандемия отразилась и на Кастелоризоне. Рыбак Михалис Матсос понес значительные финансовые потери. Он не скрывает своего разочарования, но надеется, что в ближайшие месяцы ситуация улучшится.

Михалис Матсос, рыбак: "Туристы больше не приезжают, мы одни. Рыбу невозможно продать. Все, что я ловлю, ничего не стоит. Надеемся, что летом люди будут приезжать. Это они покупают большую часть моей рыбы. Всё взаимосвязано, деньги должны двигаться".

Местные жители предпочитают не носить защитные маски. Муниципальные власти требуют от всех соблюдать меры безопасности и наняли дезинфекционную бригаду. Что касается летнего периода, то Кастелоризон поддерживает предложение о выдаче свидетельства о вакцинации.

Стратос Амигдалос, заместитель мэра Кастелоризона: "Вакцинация помогла нам психологически, мы чувствуем себя намного лучше. Раньше нам было тревожно, мы чувствовали страх и неуверенность, хоть у нас практически и не было случаев заражения COVID-19. Думаю, все наладится. Мы поддерживаем свидетельства о вакцинации. Многие наши жители уже их получили. В таких небольших местах, как Кастелоризон, важно знать, что приезжающий турист прошел вакцинацию".

Апостолос Стаикос, Euronews: "В то время, когда многие европейские страны пытаются обуздать распространение вируса, для этого маленького острова пандемия, похоже, уже позади. Местные жители готовятся встречать туристов, которым позволят привезти с собой все, кроме COVID-19".