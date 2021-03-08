Трагедия в Экваториальной Гвинее

По меньшей мере 20 человек погибли и более 600 получили ранения в результате серии взрывов на военной базе в крупном портовом городе Бата в Экваториальной Гвинее. Множество зданий было полностью разрушено, с других сорваны крыши. Десятки людей считаются пропавшими без вести.

В воскресенье вечером министерство обороны опубликовало заявление, в котором говорится, что пожар на оружейном складе привел к детонации крупнокалиберных боеприпасов. В эпицентре находились военные казармы. Тем временем министр иностранных дел, с согласия президента, обратился за помощью к соседним странам.

Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ, министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи: "Я прошу у вашего превосходительства разрешения обратиться за помощью к дружеским странам, братским государствам, международным организациям, чтобы они помогли Республике Экваториальная Гвинея в этой прискорбной сложившейся ситуации. Вы знаете, что у нас чрезвычайная ситуация в области здравоохранения из-за пандемии коронавируса, и к этому добавилась трагедия в городе Бата".

По словам местных врачей, взрывы произошли в "момент кризиса", когда все городские больницы переполнены пациентами с коронавирусом. Министерство здравоохранения призвало граждан сдать кровь для раненых, а медицинских работников - помочь коллегам в региональной больнице ухаживать за пострадавшими.

Президент Экваториальной Гвинеи обвинил в произошедшем военных. По словам главы республики, к гибели людей привела их халатность и небрежность. В трагедии обвиняют служащих подразделения, отвечавшего за хранение боеприпасов, динамита и другой взрывчатки.