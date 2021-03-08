Европарламент собирается лишить Пучдемона неприкосновенности

На голосование Европейского парламента поставлен вопрос о снятии неприкосновенности с бывшего главы Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Результат будет обнародован во вторник утром и станет ответом на запрос испанского правосудия, которое обвиняет лидера каталонских сепаратистов в организации неконституционного референдума о независимости. Отмена парламентсткого иммунитета может привести к возобновлению выданного Мадридом европейского ордера на арест Пучдемона. Сам он уже заявил, что воспротивится всему этому:

«Мы будем драться до последней минуты - в Европейском парламенте и, если придётся, в суде ЕС в Люксембурге, - сказал Пучдемон - Мы не будем лениться и дойдем до конца».

Евродепутаты также могут лишить неприкосновенности двух его соратников, Тони Комина и Клару Понсати. Все трое сохранят свои парламентские места, но по итогам голосования может начаться процесс их экстрадиции в Испанию. Однако они рассчитывают на прецедент, созданный Апелляционным судом Брюсселя, который не позволил выслать из Бельгии бывшего министра культуры Каталонии Люиса Пуча.

Все они обвиняются в причастности к одностороннему провозглашении в 2017 году независимости автономного сообщества.