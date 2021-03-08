Европа отметила Международный женский день

Европейский парламент отметил Международный женский день специальной сессией, на которой выступили с помощью видеосвязи премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и вице-президент США Камала Харрис. Они подчеркнули, что что коронавирусная пандемия еще больше обострила борьбу женщин за свои права. По словам Джасинды Ардерн, сейчас в мире наблюдается «пандемия домашнего насилия».

«Мировые кризисы, которые мы сейчас переживаем, – считает Камала Харрис, – совершенно четко выявили важный вклад женщин и вызовы, с которыми они сталкиваются. Если резюмировать: наш мир еще не устроен для женщин так, как должен. Covid-19 поставил под угрозу наше здоровье, экономическую стабильность и физическую безопасность женщин».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, поблагодарив гостей парламента за выступления и за их деятельность в своих странах, рассказала о планах Евросоюза в области защиты прав женщин:

«Я горжусь тем, что на прошлой неделе наша комиссия выступила с двумя предложениями по исправлению двух крупнейших несправедливостей, с которыми до сих сталкиваются женщины: разрыв между полами в оплате труда и в уровне занятости».

Сегодня же в городах Европы прошли демонстрации и акции протеста, организованные женщинами. Группа из 50 женщин, оказавшихся в Бельгии без документов и оставшихся во время пандемии, с 31 января занимает помещение церкви в центре Брюсселя, требуя от правительства предоставить им гражданские права.

В Берлине феминистки провели многотысячную демонстрацию против насилия в отношении женщин. Крупная манифестация под фиолетовыми флагами прошла в Барселоне. Особое недовольство испанских феминисток вызвало то, что численность ее была ограничена правительством из-за необходимости соблюдать санитарные правила.