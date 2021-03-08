Марокканка ведёт видеоблог об исламе

Разрушать в европейском обществе стереотипы о мусульманских женщинах и исправлять искажённое представлений об исламе – такие задачи ставит перед собой проживающая в Брюсселе марокканка, которая решила запустить собственный видеоблог.

Сундуз Буалам хочет показать положительные стороны Корана, находя в священной книге поводы поговорить со своей аудиторией о пользе природе, о физических упражнениях и питании.

“Я очень хочу, чтобы люди испытывали подъём и чувствовали себя более здоровыми, когда они смотрят мои видео, - говорит влогер. - Я выбрала этот подход ещё и потому, что вижу чрезмерную политизацию ислама в средствах массовой информации и в частных разговорах в целом. На самом деле, он даёт выход из повседневных стрессов, которые нас одолевают».

Сундуз рассказала, что родилась в Рабате в вырасла в доме, где жили женщины, девочки и прогрессивный отец. Теперь, в возрасте 28 лет, она готовит влоги на английском языке для мусульман и не только. Она хочет вовлечь женщин в религиозные диспуты, в которых, по её словам, доминируют мужчины.

"Мне, женщине, особенно важно расссказывать о том, как мусульманская вера даёт мне силы, уверенность в себе и чувство свободы. - В обществе много дезинформации и неправильного представления о том, что на самом деле означает ислам. А в Коране сказано, что бог сотворил нас, мужчин и женщин, из одной души".

Сундуз верит и в другие вещи - феминизм, гражданское общество, Европейский Союз. Но пока, с помощью видеокамеры и священной книги, интернета и соцсетей, она сосредоточилась на борьбе с исламофобией, которую замечает в европейской политической сфере и на бытовом уровне.