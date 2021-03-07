Сотни людей в Барселоне потребовали освободить оскорбившего короля рэпера

Сотни людей вышли на очередную акцию протеста в Барселоне в связи с приговором рэперу Пабло Хаселю. Манифестанты вновь потребовали освободить музыканта, который в середине февраля был осуждён на девять месяцев тюремного заключения за прославление терроризма и отказ заплатить штраф за клевету в адрес бывшего короля Испании Хуана Карлоса. Хасель критиковал и действия полиции во время подавления протестов сторонников независимости Каталонии в 2019 году.

Митингующие призывают власти отпустить и участников предыдущих демонстраций в поддержку рэпера: всего в связи с поджогом полицейском машины и актами вандализма были задержаны восемь человек. На этот раз в правоохранителей также летели камни и бутылки.

Испанские левые уже заявили, что намерены начать реформу уголовного кодекса, чтобы в будущем наказание в виде тюремного заключения не предусматривалось за преступления, связанные со свободой самовыражения. Представители Unidas Podemos из коалиционного правительства собирают подписи под петицией о помиловании Хаселя.