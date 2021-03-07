В авиакатастрофе погиб известный бизнесмен Оливье Дассо

Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе в Нормандии.

69-летний политик представлял в Национальном собрании правую партию "Республиканцы". Он также был обладателем одного из самых крупных состояний Франции размером в 5 млрд евро. Дассо происходил из семьи известных французских авиапромышленников.

О смерти Дассо сообщил на своей странице в "Твиттере" президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам которого — это огромная утрата для страны.

Дассо находился на борту частного вертолета, потерпевшего крушение в департаменте Кальвадос в коммуне Тук, расположенной между нормандскими курортами Довиль и Онфлер. Вместе с Дассо погиб пилот вертолета.

Оливье Дассо пользовался во Франции большим авторитетом. В пятницу он принимал в своем избирательном округе Бове премьер-министра Франции Жана Кастекса и главу МВД Жеральда Дарманена.

Его отец Серж Дассо, который скончался несколько лет назад, также был известным политиком и бизнесменом.

После Второй мировой войны компания "Дассо" стала главным производителем самолетов для военно-воздушных сил Франции.