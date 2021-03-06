Проект почти на два триллиона: сенат США одобрил план Байдена по борьбе с последствиями пандемии

Сенат Конгресса США проголосовал за "План спасения Америки" президента Джо Байдена по борьбе с последствиями пандемии. Объем пакета стимулирующих экономику мер - почти два триллиона долларов. Американский лидер выразил надежду на то, что Палата представителей Конгресса в кратчайшие сроки примет законопроект, и отправит документ ему на подпись.

Джо Байден, президент США: "Наш народ слишком много и долго страдал. Этот пакет помощи целиком и полностью предназначен для того, чтобы облегчить страдания и удовлетворить самые насущные потребности нации, а также для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Мы начнем с борьбы с коронавирусом и вакцинации населения. Предусмотренные планом средства пойдут на расширение производства вакцин и ускорение их распространения с тем, чтобы мы могли в самое ближайшее время привить каждого американца. Я думаю, что у нас будет достаточное количество доз к середине мая".

Заседание верхней палаты законодательного органа США длилось более суток; республиканское меньшинство потерпело неудачу, пытаясь внести в законопроект около трех десятков поправок. В поддержку плана Байдена выступили 50 сенаторов, против - 49.

Чарльз Шумер, лидер сенатского большинства: "Это был долгий день и длинная ночь, как и нынешний год, но наступил новый день, и мы говорим американскому народу, что помощь уже в пути".

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно 400 миллиардов долларов непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 триллиона долларов должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики