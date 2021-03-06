Межрелигиозная встреча в городе Ур: представители различных конфессий воодушевлены речью понтифика

Папа Франциск в ходе межрелигиозной встречи в городе Ур призвал к миру в Сирии и на всем Ближнем Востоке, указав на недопустимость религиозных войн. Представители различных конфессий с энтузиазмом восприняли речь главы римско-католической церкви.

Афрам, священник: "Посредством дискуссии мы должны научиться принимать друг друга. Нам нужно преодолевать препятствия. Нельзя, чтобы религия разделяла людей и страны. Послание понтифика очень важное".

Шейх Абдулибрахим Аль-Ансари: "Мы понимаем, что нам необходима открытость между христианским и исламским миром, чтобы наши мысли слились воедино, чтобы люди были ближе друг к другу и понимали друг друга".

Состоявшуюся в Эн-Наджафе беседу папы Франциска с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани, многие называют сигналом надежды, воодушевляющим людей.

Хусейн аль-Шамари, житель Эн-Наджафа: "Встреча папы римского с великим аятоллой Систани утешает, дает успокоение и показывает, что на самом деле между христианством и исламом нет разницы".

Служба печати Святого Престола распространила фотографии встречи Франциска и Али Систани, которую уже называют исторической.