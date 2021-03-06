В Мьянме не стихают протесты

В Мьянме полиция снова применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, протестующих против военного переворота. Акции прошли в городах Янгон, Мьичина, Мьей и Тавой.

Днем ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал государства, имеющие влияние на различные силы в Мьянме, воспользоваться им для прекращения кровопролития в этой стране. С 1 февраля, когда военные пришли к власти, жертвами насилия по данным активистов стали около 50 человек, десятки получили ранения. Порядка тысячи были арестованы.

Двадцать восьмого февраля в Мьичине монахиня Анн Роза Ну Таунг из монастыря Святого Франциска Ксаверия встала между силовиками и участниками протеста, умоляя стражей порядка не прибегать к жестким действиям по отношению к манифестантам. В минувшую пятницу у Анн Розы взяли интервью.

Анн Роза Ну Таунг, монахиня: "Народ Мьянмы некому защитить. Поэтому люди должны защищать себя сами и помогать друг другу, поскольку мы не можем никому доверять. Это небезопасно. Полицейские арестовывают и избивают тех, кто им не нравится и убивают их". Женщина сказала, что готова пожертвовать своей жизнью ради спасения соотечественников.

Совет Безопасности ООН обсуждает возможные новые шаги в отношении захвативших власть в Мьянме военных.