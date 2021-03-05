Капитолий на полуосадном положении

Руководство полицейского подразделения, отвечающее за безопасность и порядок на Капитолийском холме, попросило командование Национальной гвардии продолжить охрану Конгресса США в течение еще двух месяцев.

В Пентагоне ответили, что изучат это ходатайство.

Об обращении стало известно в четверг, поскольку у правоохранителей американской столицы появилась информация о возможных беспорядках в районе, где располагается комплекс зданий, в которых заседают законодатели. В качестве возможных организаторов называли сторонников QAnon.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США: "Надеюсь, что вы себя чувствуете в безопасности. Сейчас установлена ограда, территорию патрулируют нацгвардейцы. Но на самом деле это для нас вынужденные меры, это полуосадное положение. Мы хотим, чтобы Капитолий принадлежал всей нации".

В настоящий момент в Вашингтоне расквартирован пятитысячный контингент национальных гвардейцев, они были передислоцированы в столицу США в связи с столкновениями у Капитолия 6-го января и для поддержания порядка во время инаугурации Джо Байдена 20-го января.

Вернуться в казармы военнослужащие должны были на следующей неделе.

Руководство силовых ведомств, отвечающее за безопасность правительственных зданий, подчеркнуло, что ограждения у Капитолия в течение ближайших месяцев сняты не будут.