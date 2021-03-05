В Женеве выбирают лучшие фильмы о правах человека

19-ый Международный кинофестиваль и Форум по правам человека в Женеве проходят виртуально.
Ежегодно мероприятие посещают 40 тысяч зрителей, чтобы посмотреть и обсудить фильмы, посвященные нарушению прав человека. На фестиваль съезжаются около 300 режиссеров, правозащитников и политиков из 25 стран.
Но в связи с пандемией фестиваль был вынужден изменить свой формат – в этом году зрители вместо аплодисментов ставят "лайки".
Особое внимание в этом году фестиваль уделил туркменской фотожурналистке Солтан Ачиловой. В 71 год она стала одной из финалисток ежегодной премии имени Мартина Энналса, известной как "Нобелевская премия для правозащитников".
В рейтинге "Репортеров без границ" Туркменистан занимает 177 место. В стране практически не существует независимых СМИ, а пользователи жалуются на цензуру в интернете.
Американская художница и активистка, соучредитель движения Black Lives Matter, Патрисс Каллорс, по видеосвязи обсудит будущее движения против расизма и полицейского насилия в отношении чернокожих.
Китайский художник, активист и режиссер Ай Вэйвэй уже несколько раз принимал участие в фестивале.
Его последний фильм "КороНация", который проходит в рамках официального конкурса, тайно снимался в Китае и показывает, как в стране боролись с пандемией COVID-19.
Ай Вэйвэй даст онлайн-интервью, где постарается приоткрыть завесу над тем, что на самом деле произошло в Ухани.
В программе фестиваля – 31 картина. Председатель жюри - украинский режиссер Олег Сенцов. Международный кинофестиваль и Форум по правам человека в Женеве продлится до 14 марта.