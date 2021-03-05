В Женеве выбирают лучшие фильмы о правах человека

19-ый Международный кинофестиваль и Форум по правам человека в Женеве проходят виртуально.

Ежегодно мероприятие посещают 40 тысяч зрителей, чтобы посмотреть и обсудить фильмы, посвященные нарушению прав человека. На фестиваль съезжаются около 300 режиссеров, правозащитников и политиков из 25 стран.

Но в связи с пандемией фестиваль был вынужден изменить свой формат – в этом году зрители вместо аплодисментов ставят "лайки".

В этом году фестиваль пришлось видоизменить, поэтому мы предлагаем фильмы по запросу. Очевидно, что ничто не может заменить кинотеатры, но мы старались привлечь общественность, несмотря на цифровой формат. В этом году мы впервые вручим приз зрительских симпатий. Также теперь можно комментировать фильмы и задавать вопросы во время показов, каждый вечер в 20:00 из любой точки мира Изабель Гаттикер директор кинофестиваля FIFDH

Особое внимание в этом году фестиваль уделил туркменской фотожурналистке Солтан Ачиловой. В 71 год она стала одной из финалисток ежегодной премии имени Мартина Энналса, известной как "Нобелевская премия для правозащитников".

В рейтинге "Репортеров без границ" Туркменистан занимает 177 место. В стране практически не существует независимых СМИ, а пользователи жалуются на цензуру в интернете.

Американская художница и активистка, соучредитель движения Black Lives Matter, Патрисс Каллорс, по видеосвязи обсудит будущее движения против расизма и полицейского насилия в отношении чернокожих.

Китайский художник, активист и режиссер Ай Вэйвэй уже несколько раз принимал участие в фестивале.

Его последний фильм "КороНация", который проходит в рамках официального конкурса, тайно снимался в Китае и показывает, как в стране боролись с пандемией COVID-19.

Ай Вэйвэй даст онлайн-интервью, где постарается приоткрыть завесу над тем, что на самом деле произошло в Ухани.

Пандемия привела к драматическим последствиям для прав человека и защитников прав человека по всей планете. Эти люди больше не могут путешествовать, они не могут приехать в Женеву, чтобы защищать свои идеи на фестивале и в совете по правам человека, потому что в этом году он также проходит онлайн. Также здесь не будет наблюдателей, репортеров и иностранных журналистов. И чтобы поддержать их всех, мы приложили все усилия, чтобы фестиваль все же состоялся в Женеве Изабель Гаттикер директор кинофестиваля FIFDH

В программе фестиваля – 31 картина. Председатель жюри - украинский режиссер Олег Сенцов. Международный кинофестиваль и Форум по правам человека в Женеве продлится до 14 марта.