Еврокомиссия представила план сокращения безработицы

114 млн рабочих мест исчезли в 2020 г. в во всем мире на фоне пандемии и связанных с ней ограничительных мер. Такие данные публикует Всемирная конфедерация труда, указывая, что безработица больше коснулась женщин и молодежи. Резкий рост безработицы не обошел стороной и Европейский союз.

Валдис Домбровскис, вице-председатель Европейской комиссии: «Несмотря на максимальные усилия Евросоюза, пандемия поколебала шестилетнюю положительную тенденцию. Мы срочно нуждаемся в квалифицированных рабочих местах, особенно для молодых людей, потому что из-за кризиса безработица в три раза превышает норму».

В четверг Европейская комиссия обнародовала план увеличения занятости и сокращения бедности. Планируется, что к 2030 г. трудоустроены будут 78% населения по сравнению с 73% в 2019 г. Неравенство в этом отношении между мужчинами и женщинами должно сократиться вдвое. А доля безработной молодежи должна сократиться до 9%. Число людей, находящихся на грани нищеты и социальной маргинализации, планируется сократить на 15 млн.