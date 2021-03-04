Брюссель предлагает учредить "европейскую карту инвалидности"

56-летний житель Брюсселя Тьерри Бален увлекается активным отдыхом, фотографией, разбирается в живописи. Хотя он родился с умственными недостатками и страдает эпилепсией, последние 20 лет этот бельгиец служит в государственном учреждении. Он говорит на разных языках, имеет широкий круг общения. Тем не менее, Тьерри сетует на то, что такие люди с ограниченными возможностями до сих пор подвергаются дискриминации, не могут, как все, пользоваться транспортом и получать образование:

«Кое-что начинают меняться, но нужно делать больше. Например, обеспечивать нам полный доступ к культуре, в музеи, кинотеатры, на выставки. Нас должны лучше там принимать».

По оценкам, 87 млн человек в Евросоюзе живут с той или иной формой инвалидности. Хотя условия для них различаются от страны к стране, они, как правило, больше, чем другие, подвержены социальной изоляции, бедности, болезням и безработице.

На днях Европейская комиссия представила десятилетнюю стратегию для людей с ограниченными возможностями, призванную обеспечить их полноценное участие в жизни общества, а также доступ к правосудию и демократическим процедурам. Еврокомиссар по вопросам равноправия Хелена Далли подчеркивает, что таким людям гарантированы права, которыми пользуются все граждане Евросоюза:

«Еврокомиссия предложит учредить "европейскую карту инвалидности", признаваемую всеми странами-членами. Это позволит людям с ограниченными возможностями пользоваться всеми правами, в том числе на свободное передвижение».

Новая стратегия строится на подобной инициативе предыдущего десятилетия. В нее добавлены задачи обеспечения самостоятельности и автономии людей с ограниченными возможностями. Члена Европейского форума инвалидов Жизель Марльер интересует, как будут измеряться результаты:

«Если у нас не будет индикаторов успеха, или подтверждающих его данных, если не будет общего мониторинга ситуации, то не будет и свидетельств прогресса. Это не означает отсутствие прогресса в странах-члены, просто он не будет таким быстрым и эффективным, как нам следовало бы ожидать".

Люди с ограниченными возможностями особенно страдают от последствий пандемии. Жиль Богарт, глава неправительственная организация, которая устраивает социальные мероприятия для таких, как Тьерри, считает важным ускорить их общественную интеграцию:

«Они оказываются в серьёзной изоляции и одиночестве. У них нет доступа ко всем средствам, которые другие люди используют для взаимодействия, таким, как видеоконференции, телефоны и тому подобное».

Как следствие, некоторые люди с ограниченными возможностями страдают алкоголизмом, депрессией, хотят покончить с собой. Новая стратегия учитывает обстановку во время пандемии и в последующий период преодоления её последствий.