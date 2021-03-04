Торговые споры после «брексита» из-за Северной Ирландии

Напряженность между Евросоюзом и вышедшей из него Великобританией особенно проявляется в морских портах Северной Ирландии, которые уже работают с перебоями. Торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем вызывает практические трудности и политические споры. В четверг Европейский Парламент решил отложить установление даты ратификации этой сделки.

С января, в отличие от остальной части Соединённого Королевства, Северная Ирландия находится внутри единого рынка ЕС. Поэтому поступающие в неё британские товары стали подвергаться досмотру, что возмутило ольстерских юнионистов.

А в среду правительство Бориса Джонсона в одностороннем порядке продлило на полгода упрощённый режим проверок на созданной по условиям «брексита» таможенной границе.

Дублин назвало Лондон ненадёжным партнером. Разозлились и депутаты Европарламента, в том числе глава Комитета по внешней торговле:

«Мы, как Европарламент, имеем давнюю историю недоверия к правительству Великобритании и его приверженности своим обязательствам, - сказал Бернд Ланге. – Из-за этого мы не совсем уверены, сможем ли в нынешних обстоятельствах ратифицировать торговое соглашение между Соединённым Королевством и Европейским Союзом. Поэтому мы отложили решение об установлении даты для ратификации ».

Но глава североирландской администрации настаивает на том, что решение Лондона не противоречит международному праву, а лишь призвано дать больше времени местному бизнесу:

"Я верю в верховенство права, - сказала Арлин Фостер. - Поэтому мы будем использовать все юридические и политические средства для преодоления того, что не работает для Северной Ирландии и наносит ей реальный ущерб. Я была очень разочарована, услышав реакцию правительства Ирландии сегодня утром. Оно говорит, что у него нет проблем с продлением упрощённого режима, но утверждает, что британское правительство нарушило международное право, хотя это просто не так ».

Прошло уже 2 месяца после начала реализации торговой сделки, а проблемы для обеих сторон быстро растут, и между ними разгорается словесная перепалка.