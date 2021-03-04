Олимпиада-2022: призывы к бойкоту и споры о 50-й статье

До зимних Олимпийских игр, которые должны пройти в Пекине, осталось меньше года. Подготовка к главным соревнованиям четырёхлетия идёт на фоне призывов бойкотировать их из-за нарушения Китаем прав этнических меньшинств - уйгуров, тибетцев, монголов и других.

Власти КНР заявляют, что попытки политизировать и даже сорвать Олимпиаду обречены на провал.

Спорт и политика: в спорах на эту тему ломаются копья. На связи с Euronews - Роб Келер, бывший руководитель ВАДА, а ныне - глава движения Global Athlete.

Роб Келер, глава движения Global Athlete:

"Мы, как и другие объединения спортсменов, дали чётко понять, что правило номер 50 (о запрете протестов - прим. ред.) нужно отменить. Это абсолютно неприемлемо. Международный олимпийский комитет хочет заставить молчать атлетов, желающих высказаться по поводу социальной или расовой несправедливости. Свобода слова и свобода выражения мнения - одни из основных прав человека. Спортивные правила не могут их заменить. Поэтому мы считаем, что 50 статью (Олимпийской хартии - прим. ред.) необходимо упразднить и дать атлетам возможность высказаться. Идею поддержали спортсмены США, Канады и Новой Зеландии. Нужно вносить изменения".

Энди Робин, корреспондент Euronews:

"Считаете ли вы, что МОК нес`т ответственность за то, что спортсмены оказались в такой ситуации?"

Роб Келер, глава движения Global Athlete:

_"Спортсмены, которые приедут в Пекин, должны быть защищены и иметь возможность высказаться. МОК - главная заинтересованная сторона. На нём лежит ответственность за то, что проведение Игр было доверено Пекину, особенно с учётом ситуации с правами человека в Китае. _

В этом нет ничего нового... И в 2008 году, когда там проводилась летняя Олимпиада, были проблемы и разговоры о бойкоте. Сейчас перед нами маячит 2022-й, а дискуссии ведутся вс``ё те же. Спортсменов просят принять участие в Играх, при этом они не имеют права голоса относительно места их проведения. Атлетов нужно к этому подключать и позволять им высказывать свое мнение, тогда будут защищены".

Игры в Пекине должны стартовать 4 февраля 2022 года. Китайские власти обещают сделать всё возможное, чтобы обеспечить для участников необходимые и безопасные условия для тренировок, проживания и выступлений.