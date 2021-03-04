Первый офлайн-магазин Amazon открылся в Лондоне

В Лондоне заработал офлайн-супермаркет Amazon. Это первый магазин без кассиров и продавцов, который американская компания открыла за пределами США.

Руководство рассчитывает, что торговые точки с бесконтактной системой оплаты будут пользоваться спросом и в Великобритании, тем более в условиях пандемии.

Эрика Эли, жительница британской столицы:

"Вы загружаете приложение, сканируете QR-код при входе. Это всё, что нужно сделать. Система распознаёт товары в корзине. Когда вы выходите из магазина, плата за них взимается автоматически, счёт отправляется на аккаунт, который вы создали".

Бенджамин Роджерс, местный житель:

"Думаю, что главное преимущество заключается вот в чём. Когда вы делаете покупки в таком супермаркете, не нужно ждать 5, 10, 15 минут, чтобы их оплатить".

В Соединённых Штатах уже работает 26 круглосуточных продовольственных магазинов Amazon Go и два крупных супермаркета Amazon Go Grocery. В рамках программы, реализуемой в Великобритании, компания представила товары под собственным брендом.