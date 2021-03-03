В Нидерландах протестуют секс-работницы

В Нидерландах работницы секс-индустрии устроили акцию протеста против решения правительства запретить им возобновить их деятельность, в то время как парикмахерам, массажистам и специалистам других профессий, относящихся к категории связанных с контактами с людьми, со вторника было разрешено снова открыться. Правительство назвало этот шаг рискованной стратегией ослабления ограничений, но пошло на него, несмотря на то, что в последнее время число инфицированных в стране стало расти.

Мелисса, секс-работница из Арнема: "Мы также как все должны платить арендную плату, как и любой другой человек, который работает, так почему же все могут работать, кроме нас, и кто будет платить нашу арендную плату? Ведь у нас нет никакой финансовой поддержки ни от кого и ни от чего. Нам приходится самим себя спасать".

Мойра Мона, секс-работница: "Мы на самом деле можем проявить творческий подход и не трогать клиента. Я - доминатрикс, и мне даже не нужно дотрагиваться до него пальцем, чтобы доставить ему удовольствие. Надеюсь, наша креативность позволит разыграться воображению".

Протесты работников сферы услуг на фоне растущей усталости от изоляции проходят не только в Нидерландах, но и в других странах Евросоюза, где правительства пытаются обуздать новые штаммы коронавируса, при медленном наращивании темпов вакцинации.