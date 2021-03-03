Qantas вводит таинственные рейсы

Австралийская авиакомпания Qantas решила творчески подойти к стимулированию пострадавшего за последний год из-за пандемии коронавируса внутреннего туризма. Она запускает сервис однодневных путешествий - так называемых "таинственных полетов" - с неизвестным пунктом назначения.

Это своеобразная ностальгия по 90-м годам - тогда такие рейсы были популярны. Цены на авиабилеты варьируются от 476 евро для эконом-класса до 1000 евро для бизнес-класса. Ожидается, что "таинственные полеты" привлекут большее число пассажиров.

Рейсы будут осуществляться в течение примерно двух часов на самолетах Boeing 737 из Брисбена, Мельбурна или Сиднея. Пакет услуг на весь день включает в себя различные мероприятия, например, это может быть дегустация вин, изысканный обед или ужин, а также сноркелинг на тропических островах.

По информации Ассоциации азиатско-тихоокеанских авиалиний (AAPA), авиаперевозчики сталкиваются с серьезным падением количества пассажиров на фоне "неравномерного развертывания вакцинации по всему миру, что только отсрочит полное открытие границ".

Данные, опубликованные на этой неделе, показали, что количество пассажиров в январе составило всего 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда общий объем пассажиропотока в регионе превысил 33,5 миллиона человек.