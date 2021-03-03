МУС проведет расследование событий в Палестине

Генеральный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила о начале полноценного расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в Палестине с 13 июня 2014 года. В совершении преступлений обвиняются израильские военнослужащие.

Новость из Гааги вызвала возмущение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху:

«Государство Израиль подверглось нападению. Предвзятый Международный уголовный суд в Гааге принял решение по сути своей антисемитское и лицемерное. Он постановил, что наши храбрые и высоконравственные солдаты, сражающиеся с самыми жестокими террористами в мире, что эти солдаты – военные преступники. Он постановил, что, когда мы строим дом в нашем вечном городе Иерусалиме, мы совершаем военное преступление».

США, в свою очередь, заявили, что выступают решительно против расследования в отношении Израиля. Напомним, что прокурор Фату Бенсуда находится с прошлого года в санкционном списке Вашингтона.

Палестинские власти, направившие в Гаагу запрос на международное расследование в мае 2018 г., приветствовали решение генпрокурора международного суда. Представитель движения ХАМАС Хазем Кассем призвал ее не обращать внимание на давление со стороны.

«ХАМАС заявляет ясно и определенно, что сопротивление палестинского народа и палестинских национальных партий – законно, что сопротивляться оккупации и освобождать – землю это естественно и соответствует всем международным законам».