Оппозиция Грузии объявила мораторий на протестные акции

Грузинская оппозиция объявила мораторий на проведение протестных акций до середины марта. Цель - завершить начатый с властями политический диалог. Митинги и пикеты, запланированные на ближайшие дни, отменены.

"Это решение лишит правительство оснований обвинить нас в деструкции", - заявили представители оппозиционных сил.

В понедельник в Тбилиси с официальным визитом прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. При его посредничестве власти и оппозиция провели первый раунд переговоров по урегулированию политического кризиса.

Он разразился в стране после ареста Ники Мелия - лидера партии "Единое национальное движение". По стране прокатились акции протеста с требованиями освободить политика и провести досрочные парламентские выборы.