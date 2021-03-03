Из Европейской народной партии вышла венгерская "Фидес"

После многолетних и ожесточённых споров с Европейской народной партией (ЕНП) правящая в Венгрии «Фидес» вышла из этой крупнейшей фракции Европарламента. Так венгры ответили на то, что правоцентристы изменили свои внутренние правила, разрешив исключать из своих рядов целые партии.

Премьер-министр и председатель «Фидес» Виктор Орбан немедленно отозвал 12 своих депутатов из ЕНП. Он написал, что народники сделали «враждебный шаг против ведущей венгерской партии и её избирателей».

Членство "Фидес" во фракции и так приостановлено из-за нарушения венгерским правительством принципов правового государства. Её окончательный уход приветствовал польский евродепутат:

«Я очень доволен, - сказал Анджей Халицкий. - Это хороший день для ЕНП как группы, для её единства и здоровья. Мы - как люди, которых вакцинировали».

Отношения Орбана с главной политической семьёй Европы давно уже портятся. Многие союзники обвиняли его в отходе от принципов демократии, в нарушении общей миграционной политики, в авторитарных замашках.

Венгерский лидер допускал личные выпады против председателя фракции, который не считает это причиной неизбежного расставания с "Фидес":

«Суть проблемы — в несоблюдении верховенства закона, в том, что происходит в самой Венгрии, - сказал немец Манфред Вебер. - В некоторых своих заявлениях Виктор Орбан проявил провокационный подход против Европы. Мы, ЕНП, стоим на позициях, которые заложили Мартенс, Аденауэр, Коль, де Гаспери. Это они основали сегодняшний Европейский Союз. А «Фидес» в последние годы ушла с этой общей почвы".

Венгерский евродепутат, теперь уже бывший член ЕНП, считает, что именно она поступила недемократично в отношении "Фидес". Они надеется, что Орбан будет иметь сильное представительство в Брюсселе даже без поддержки народников:

«Я не думаю, что мы вообще потеряем какую-то долю влияния, - сказал Балаш Хигвеи. - На самом деле, события последних нескольких лет на европейском уровне показывают, что влияние премьер-министра Венгрии и, в более широком смысле, Вышеградской группы и центральноевропейского блока - увеличилось».

12 венгерских депутатов стала независимыми и заявили, что пока рано говорить об их вступлении в какую-нибудь другую парламентскую коалицию или о создании новой.