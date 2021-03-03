Леса занимают 43% площади Европейского Союза, но распределены они неравномерно, в зависимости от плотности населения. Лишь 23% территории Бельгии окрашены на картах в зелёный цвет. Флора страны страдает от засухи и вредителей. В январе в национальном заповеднике в окрестностях горы Сен-Пьер было высажено 3 тыс деревьев - от бука до дубов и кленов. В проекте участвовал специалист по лесному хозяйству Пьер Эрман:

«Одна из трудностей - найти свободную землю. В нашей стране много жителей, ведётся много всякой деятельности, происходит урбанизация, расширяется сельского хозяйства — в результате усиливается конкуренция за землепользование. Междут тем, в лесах необходимо восстанавливать окружающую среду, улучшать биоразнообразие. Нужно делать их более эффективными с точки зрения поглощения углекислого газа".

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Его тема в этом году - «Леса и средства к существованию». Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва передаёт:

«Лес также имеет огромное экономическое значение, особенно для таких отраслей, как фармацевтика, мебель, бумага, туризм. В Европе 60% лесных угодий находится в руках частных владельцев и обеспечивает более 3 млн рабочих мест европейским гражданам".

Европейская комиссия хочет, чтобы страны-члены посадили к 2030 году не менее 3 млрд деревьев. До середины апреля Брюссель проводит общественные консультации, собирая идеи для новой лесной стратегии ЕС на следующие десятилетия. Генеральный секретарь Конфедерации европейских лесовладельцев Фанни-Помм Ланг рассчитывают на государственные и частные инвестиции^

«Это может быть финансирование инфраструктуры и лесных операций, которые бывают весьма дорогостоящими. Ключевое значение имеет подготовка кадров, особенно в контексте изменения климата. Нам необходимо адаптировать управление лесным хозяйством к изменению климата. Лесовладельцам нужны предложить наилучшие решения для их хозяйств, и эти решения должны быть действенными и в следующие десятилетий.

В октябре прошлого года немецкий евродепутат Делара Буркхардт проголосовала за две резолюции об устойчивом управлении лесами:

«Мы предлагаем, чтобы ЕС установил юридически обязательные цели по защите и восстановлению лесов. Это, в частности, означало бы, что все европейские девственные и старовозрастные леса были поставлены под строгую защиту. Нужно, чтобы Еврокомиссия проводила в этом политику нулевой терпимости. Европейский Суд должен возбуждать процедуры о нарушениях, если государства-члены не обеспечивают соблюдение правил, которые у нас действуют в европейском масштабе ».

За последние 5 лет Евросоюз выделил около 8 млрд евро на восстановление, благоустройство лесов и меры по их сбережению.