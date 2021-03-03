Пандемия вынуждает Евросоюз пересмотреть фискальные правила

Евросоюз намерен продлить на пару лет чрезвычайные меры защиты своей экономики. Они были введены в прошлом году в услових локдаунов, закрытия границ и других ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Тогда действие правил финансовой дисциплины было приостановлено до тех пор, пока ВВП не вернется к уровню конца 2019 года. Это позволило правительствам изыскать дополнительные средства на преодоление спада в хозяйствах.

Еврокомиссар по экономике предупредил в Брюсселе, что если не остановить рост бюджетных расходов, то государственный долг может стать неуправляемым:

«В этом году долг в зоне евро, вероятно, составит около 100% по отношению к ВВП. Это беспрецедентно высокий уровень, - сказал Паоло Джентилони. - Это не столь уж гигантская проблема в данное время, учитывая низкие процентные ставками, действия ЕЦБ и т.д. Но проблемой высокого долга следует заняться в среднесрочной перспективой. Страны ЕС, особенно с очень высоким уровнем долга, об этом не забыть не могут».

Европейская комиссия готовит предложения по внесению поправок в фискальные правила ЕС. Возможно, будет увеличен 3-процентный лимит на дефицит национальных бюджетов. По словам Джентилони, возвращение к прежним ограничениям может начаться во второй половине этого года, когда обстановка будет более определенной:

«Ближе к лету у нас будет сильное восстановление, но, конечно, оно будет оставаться неравномерным. Некоторым секторам экономики, возможно, будет трудно на протяжении более длительный периода, а другие, такие как производство, уже работают на докризисном уровне».

Состояние экономики Евросоюза будет зависеть от таких фактор, как распространение новых штиаммов коронавируса и ход кампании прививок.