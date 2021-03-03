Премьера "Тины" на Берлинале

На Берлинском кинофестивале состоялась онлайн премьера нового документального фильма о Тине Тёрнер. Режиссерами этой картины стали оскароносные Дэн Линдси и Т.Дж. Мартин. Лента охватывает всю карьеру легендарной певицы, с самого начала восхождения к славе в 1960-х в дуэте с первым супругом Айком Тёрнером и нового витка популярности уже как сольной артистки в 1980-х годах.

Дэн Линдси, режиссер: "Мы столкнулись с проблемой, как рассказать ее историю новому поколению?"

В основе картины - фрагменты эмоциональных интервью с певицей, в которых она вспоминает непростые этапы своей жизни и карьеры, и множество архивных материалов.

Дэн Линдси, режиссер: "Я думаю, то, сколько раз она заново обретала себя, меняя свой образ и оставаясь актуальной, еще больше свидетельствует о настойчивости и силе Тины, а также о цели, к которой она всегда стремится".

На основе биографии "Королевы рок-н-ролла" в 2018 году был поставлен мюзикл, в котором Тину Тёрнер сыграла американская актриса и певица Эдриэнн Уоррен.

В съемках новой документальной картины приняла участие актриса Энджела Бассетт, сыгравшая Тину Тёрнер в художественном фильме 1993 года "На что способна любовь".

Т.Дж. Мартин, режиссер: "Она убила своих драконов и продолжает убивать их, и это каждодневный вызов, а не что-то, что случается раз в жизни, когда можно сказать: это произошло, и теперь я суперзвезда, все в порядке. Я надеюсь, такая трактовка поможет нам лучше открыть ее человеческие качества".

Премьера документального фильма "Тина" запланирована на платформе HBO Max 27 марта.