«Альтернатива для Германии» попала под подозрение

Федеральная служба защиты конституции ФРГ включило партию «Альтернатива для Германии» в список организаций, подозреваемых в правом экстремизме. Это дает ведомству законные основания производить в отношении членов партии оперативно-разыскные мероприятия, такие как прослушивание телефонных разговоров, перлюстрация почты, в том числе электронной, и внедрение в состав организации собственных агентов.

Руководство «Альтернативы», крупнейшей оппозиционной партии в парламенте, отреагировало на это решение с возмущением, назвав его политически мотивированным. Сопредседатель партии Алис Вайдель связала утечку в прессу информации о начале слежки за однопартийцами с предстоящими выборами в региональные органы власти и парламентскими выборами, которые пройдут во второй половине этого года. На предыдущих выборах в 2017 г. «Альтернатива для Германии» получила 11,5% голосов избирателей и создала в Бундестаге крупнейшую оппозиционную фракцию.

Представители правящей коалиции ХДС/ХСС и социал-демократов приветствовали решение Службы защиты конституции. Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль назвал «Альтернативу» антидемократической силой, а лидер баварского Христианско-социального союза Маркус Блюме сказал, что ей нет места в парламенте.

В случае если спецслужбы докажут экстремистский характер партии, она будет запрещена и распущена. Руководство попавшей под официальное подозрение партии намерено защищать свое доброе имя в суде.