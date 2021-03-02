Акции ZOOM подскочили в цене

Акции американской компании Zoom подорожали на 10% после публикации её отчётности. Квартальная выручка популярного видеосервиса превысила ожидания аналитиков, составив 882,5 млн долларов – это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Когда год назад началась пандемия, многие компании перевели работников на удалёнку, занятия в школах и университетах стали проходить дистанционно. Всё больше людей начали делать видеозвонки и участвовать в видеоконференциях. Благодаря простому интерфейсу, хорошему качеству связи и доступности большинства опций в бесплатной версии Zoom вскоре стал лидером среди программ, дающих такие возможности. Прибыль компании, составившая в 2019 году 21,7 млн долларов, подскочила годом позже более чем в 30 раз. Аналитики отмечают, что по завершении пандемии доля работающих удалённо будет заметно больше, чем раньше, и спрос на видеосервис останется высоким.