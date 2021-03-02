Volvo перейдёт на выпуск электромобилей

Шведский автоконцерн Volvo намерен полностью перейти на выпуск электромобилей уже к 2030 году. Производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и гибридов будет к тому времени полностью прекращено компанией. Спрос на электромобили неуклонно растёт во всём мире, включая Китай, ставший теперь крупнейшим рынком. Помимо этого, правительства многих стран оказывают давление на автопроизводителей для ускорения перехода на электромобили, субсидируют их покупку населением, а также вкладывают средства в инфраструктуру. В частности, Великобритания уже в 2030 году запретит продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Первый полностью электрический автомобиль Volvo был представлен в прошлом году.