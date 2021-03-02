США намерены ввести против военных Мьянмы дополнительные санкции

С момента, когда военные в Мьянме объявили о введение и арестовали гражданское руководство, в стране не прекращаются протесты.

В столкновения с полицией гибнут манифестанты. Накануне прошли похороны одной из жертв, настоящее имя которой неизвестно, ее называют Ма Дэйзи. Точное количество погибших пока не установлено, в ООН говорят о 18 смертях среди демонстрантов.

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен подчеркнул, что за случившееся тем, кто в результате путча пришел к власти, придется отвечать.

Нед Прайс, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, на брифинге для прессы сформулировал позицию официального Вашингтона: "Мы осуждаем тактику служб безопасности Мьянмы, которые убивают безоружных. Они также нападают на прессу. В тюрьмах люди находятся без суда и следствия. США и союзники работают над системой санкций, которые будут введены. Происходящее не останется без ответа".

С аналогичным заявлением днем ранее выступил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Военные Мьянмы передали власть армейскому командующему, объяснив этот шаг "масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах".

Избирком страны эти обвинения отверг.

В результате путча в тюрьму бросили и Аун Сан Су Чжи, именно ее партия победила в результате голосования и должна была начать формирование нового правительства.